Megbírságoltak a rendőrök egy tévést, mert rádudált egy macskára

Megbírságoltak egy dortmundi tévést a rendőrök, amiért rádudált egy macskára. A fizetési felszólítást kapó nyugdíjasnak öt euró bírságot kellett kiperkálnia. A Zsaru Magazin beszámolója szerint a mögötte haladó biciklis tett bejelentést a rendőrségen mert úgy megijedt a dudálástól, hogy majdnem elesett. A 65 éves Uwe Kisker, a közösségi oldalán tette közzé a nagy vihart kavaró esetét.

Indokolatlan hangjelzés miatt öt euró bírság… Először azt hittem, ez valami tréfa, de aztán beugrott, február 25-én valóban dudáltam egy rövidet, amikor a 30-as zónában közlekedtem az elektromos autómmal, és arra lettem figyelmes, egy cica előttem akar átszaladni. Az áramautót alig lehet hallani, és nem akartam elütni, ezért fékeztem és dudáltam, de mint kiderült, a mögöttem bicikliző nő ezt nehezményezte, és felírta a kocsim rendszámát, majd névtelen, online bejelentést tett a rendőrségre

– magyarázta a nyugdíjas, aki az NRWision dortmundi, városi kábeltévé egyik műsorvezetője.

Az Észak-Rajna–Vesztfáliai rendőrség szóvivője az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy nem lett volna bírság a névtelen bejelentésből, ha a tévés megindokolja, hogy miért dudált.

A nő azért fordult a rendőrséghez, mert a dudálás annyira megijesztette, hogy majdnem elesett. Azt közölte, hogy a kérdéses autó megelőzte, majd szinte rögtön fékezett és dudált.

– magyarázta a szóvivő.

A műsorvezető későbbi posztjában azt írta, hogy szerette volna elkerülni, hogy a rendőrségnek további feladata legyen az öteurós bírságával. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy öt euróért sikerült gondoskodnia arról, hogy tovább élhessen a cica.