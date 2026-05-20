Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kéri egy szakszervezet Tarr Zoltántól

Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Küldöttgyűlése a Magyar Állami Operaház szakszervezeti tagsága nevében is kéri, hogy a Magyar Állami Operaház Főigazgatóját azonnali hatállyal függessze fel vezetői megbízásából, egyúttal rendeljen el teljes körű vizsgálatot a Főigazgató tevékenységének szakmai, jogi és gazdasági megismerése érdekében

– így indul az a Tarr Zoltánnak címzett nyílt levél, amelynek szövegét a szakszervezet 2026. május 20-i küldöttgyűlése elfogadta az Index információi szerint.

A lap birtokába jutott dokumentumban pontokba szedve indokolják meg, miért kérik Ókovács Szilveszter felfüggesztését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől:

A Főigazgató kifejezett személyes döntései alapján az Operaházban hosszú évek óta, személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak.

A Főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ezeket az európai és a hazai hagyományoktól egyaránt idegen intézkedéseket rendre a gazdasági célszerűségre, illetve csoportos létszámleépítésre hivatkozva hozta meg. Hazánkban az Operaház jelentette a felsorolt előadó-művészeti tevékenységek képviselőinek gyakorlatilag egyetlen tényleges foglalkoztatási helyszínét.

A Főigazgató megszüntette a főrendező és más vezető előadó-művészeti ágak munkaügyi pozícióit, felszámolva saját szakmai munkájának minden belső és külső kontrollját. Ezzel megteremtette az intézmény szakmai döntéseinek szubjektív alapját.

A Főigazgató semmilyen együttműködést nem alakított ki a magyar zene- és táncművészet egyetemeivel, sőt éppen ellenkezőleg, foglalkoztatáspolitikájában az itt végzettek rendszeresen hátrányt szenvedtek.

A Főigazgató közel félszáz esetben az elbocsátás eszközét használta azokkal szemben, akik bármilyen véleményt mertek kifejezni. Munkáltatói erőfölényével visszaélve igyekezett elüldözni azokat a művészeket, munkavállalókat, akik szakszervezeti tisztségviselőként képviselték a tagság érdekeit. A Főigazgató gyakorlatilag az összes munkaügyi pert elvesztette. Intézkedései mégis helyrehozhatatlan károkat okoztak az előadóművészek pályafutásában, különösen az egyébként is rövid időig tartó balettművészi pályán tevékenykedők szakmai karrierjében, ebből következő személyes életében.

A perek elvesztése a Főigazgatót nem rendítették meg, sőt inkább jól ismert magatartását erősítették. A magyar költségvetés, az adófizetők pénze számolatlanul állt rendelkezésre számára, néhány száz millió forintos perveszteség a Főigazgató helyzetét meg sem érintette, akkor sem, amikor a főigazgatói pályázaton szinte senki nem támogatta újabb kinevezését a szakmai bizottság tagjai közül.

Meggyőződésünk szerint az elmúlt másfél évtized alatt a vezetőség által kialakított alkotóidegen atmoszféra Ókovács Szilveszter és vezetőtársainak egyéni karrierjét szolgáló intézményévé tette az Operaházat, aláásta a dalszínház addig európai szinten is elismert egyedi nemzeti arculatát és művészi hírnevét.

– idézi az Index a levélben megfogalmazott érveket.

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének – akárcsak az Operaházi Dolgozók Szakszervezetének – az elmúlt években is volt már több csörtéje Ókovács Szilveszterrel, például kimatekozott elbocsátások kapcsán.

A főigazgató a választás után nyilatkozott arról lapunknak, miért gondolja, hogy a Tisza-kormány alatt is kitöltheti mandátumát az Opera élén, azóta pedig volt kissé sértődött üzenete Magyar Péterhez, illetve zaklatott kérdésfelvetése a „széjjelordított Szeretetországról”.