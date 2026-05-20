Meghalt Várpalota rendőrkapitánya

Életének 55. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó betegségét követően elhunyt Linczmayer László, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alezredes 1992-ben nyomozóként kezdte a pályafutását a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

2010-től már osztályvezetői beosztásban dolgozott. 2016-tól a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot vezette. 2020. február 1-jétől pedig a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjeként teljesített szolgálatot. Linczmayer közel 34 éven át dolgozott rendőrként.

Személyében nagy munkabírású, elhivatott és kiváló kollégát veszítettünk el. A testület teljes állománya mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel osztozik a gyászoló család fájdalmában

– közölték.

Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán emlékezett meg a rendőrkapitányról.

Veszprém 02. oevk. országgyűlési képviselőjeként ezúton is együttérzésemet fejezem ki dr. Linczmayer László elhunyt várpalotai rendőrkapitány családjának és munkatársainak. Nyugodjon békében, Alezredes Úr! Köszönjük szolgálatát!

– írta posztjában.

Bő egy héttel ezelőtt Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitánya hunyt el, miután rosszul lett a munkahelyén.