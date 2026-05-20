Lannert Judit: Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre, jelentette be Lannert Judit tárcavezető a Facebookon.

Ezek a következők lesznek:

Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság

Közoktatásért Felelős Államtitkárság

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság

Lannert minden nap egy-egy államtitkárt mutat majd be ígérete szerint, szerdán a Kora Gyermekkori Jólétért felelős szakállamtitkárral kezdte, erre a posztra Kereki Juditot kérte fel.

Bemutatása szerint Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus, több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. Kutatóként, egyetemi docensként, hazai és uniós projektek szakmai vezetőjeként, számos publikáció és módszertani anyag szerzőjeként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Rendszerszintű gondolkodása és gyakorlati tapasztalata meghatározó értéket képvisel a következő évek munkájában.

Négy felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is pontosan érti a családok mindennapi kihívásait és felelősségét.

Kereki a poszt szerint azt mondta kinevezése után: