Rossi reagált játékosa kritikájára: A pillanat hevében kicsit félreérthetően fogalmaztam

Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában.
admin Futó Csaba
2026. 05. 20. 14:57
Marco Rossi szokatlanul élesen válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem hívta be a júniusi mérkőzésekre Nikitscher Tamást, amivel kapcsolatban a portugál élvonalbeli Porto Ave középpályása egy interjúban úgy reagált: nem tudja hova tenni, mivel érdemelte ki ezt a hangnemet. Nem váratott sokat magára az újabb kapitányi reakció, Rossi Facebook-oldalán ugyanis megjelent egy bejegyzés szerda délután, amelyben az áll, hogy a sajtó felkapta a nyilatkozatát, és szeretné leszögezni, semmi problémája nincs Nikitscherrel.

Egyszerűen arról van szó, hogy akkor, amikor korábban meghívtuk a keretbe, a posztján ő volt az egyik legjobb opció, jelenleg viszont vannak nála jobbak és olyan fiatalok is, akiket a felkészülési meccsek keretében szeretnénk megnézni

– olvasható a bejegyzésben, amely azzal folytatódik, hogy ahogy korábban, úgy a jövőben is lehetnek változások, így a játékos visszakerülhet még a keretbe.

Múlt kedden a pillanat hevében lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, ráadásul a szavaim hozzátok fordítás után jutnak el, de semmiképp sem az volt a célom, hogy Tamást túlzott kritikával illessem. Magam is nagyon örülnék neki, ha ősszel olyan teljesítményt nyújtana, hogy lehetőségem se legyen nem meghívni

– zárta gondolatait a kapitány.

A magyar válogatott, mivel nem jutott ki a világbajnokságra, az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt júniusban két felkészülési meccset játszik, előbb Finnország, majd Kazahsztán lesz az ellenfél.

