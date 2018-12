Egy emberként sóhajtott föl egész Los Angeles

Nem súlyos LeBron Jamesnek, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Los Angeles Lakers sztárjátékosának sérülése.

A 33 éves klasszis a címvédő Golden State Warriors elleni összecsapáson elcsúszott, s ágyéksérülést szenvedett, a szerdai MRI-vizsgálatok alapján azonban vélhetően csak néhány mérkőzést kell majd kihagynia.

OFFICIAL: LeBron James underwent an MRI today which confirmed a strained left groin. James will be listed as day-to-day.https://t.co/cG86m3hclv

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018. december 26.