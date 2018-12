Kiss Éva kivédte a románok szemét

A magyar kézilabda-válogatott szerda este 31-29-re legyőzte az esélyesebbnek tartott román válogatottat a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjében.

Nem sikerült volna azonban ez a ragyogó eredmény, ha nem véd olyan világklasszis formában Kiss Éva, amire már a jelzők is elfogytak. A Győr kapusa

összesen 13 lövést hárított, amivel egészen parádés, 42%-os hatékonyságot ért el.

Tegyük hozzá villámgyorsan, hogy Bíró Blanka kezdett kapuban a találkozón és az első félidő végére állt csak be Kiss. Fordulás után viszont elképesztő volt, kézzel, lábbal, közelről, távolról, egyszerűen mindenhonnan kiszedte a lövéseket.

What a game from @MKSZhandball keeper Eva Kiss! She is named player of the match #HUNROU #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/GTF2ClMpRI

— EHF EURO (@EHFEURO) 2018. december 12.