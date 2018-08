Olyan brutálisan levadászták a hokist, hogy vissza kellett vonulnia

Bejelentette a visszavonulását a 34 éves Daniel Paille, írja a jegkorongblog.hu. A svéd Byrnas kanadai jégkorongozója még novemberben sérült meg, a csapata akkor a Mannheimmel játszott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, amelynek a vége nem épp úgy alakult, ahogy azt a németek elképzelték (a svédek jutottak tovább), így a mannheimi játékosok ámokfutásba kezdtek.

A legcsúnyább megmozdulást Thomas Larkin követte el, aki vakoldalról vadászta le Paille-t.

A Brynas-játékos azóta sem tudott jégre lépni, és most, visszavonulása bejelentésekor is elismerte, hogy még mindig vannak agyrázkódásos tünetei, melyek a mindennapi életben is problémát jelentenek a számára. Larkin közben megúszta négymeccses eltiltással, az olasz válogatott tagjaként a budapesti világbajnokságon is játszott.

A szabálytalanság:

Daniel Paille korábban az NHL-ben is játszott, a Buffalo Sabresben, a Boston Bruinsban és a New York Rangersben összesen 582 mérkőzés jutott neki a világ legerősebb bajnokságában. 2011-ben Stanley Kupát nyert a Bostonnal.