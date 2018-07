Bíró Attila szerint esélytelen volt a magyar csapat

A bronzmérkőzésen súlyos, 12-6-os vereséget szenvedett női vízilabda-válogatottunk Spanyolország ellen, így negyedik helyen végzett a barcelonai Európa-bajnokságon. A címvédő csapat edzője, Bíró Attila csalódottan nyilatkozott az M4 Sportnak a lefújás után.

Az első negyedben elment a hajó, sanszunk nem volt egy ilyen csapat ellen 1-5-ről fordítani. Ott volt a lehetőség 3-6-nál, miután Edina védett kettőt-hármat, de utána kiütközött az a mentális fáradtság, ami eddig nem volt. Ez nyilván köszönhető az elődöntőnek is, de ez a spanyol csapat profibb, rutinosabb és per pillanat sokkal jobb játékosokból áll. Abszolút csalódott vagyok, sokkal több volt benne. Akkor is csalódott lennék, ha csak egy-két góllal kaptunk volna ki.