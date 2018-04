Íme a magyar hokiválogatott 25-fős kerete

Elkezdte utolsó heti felkészülését a magyar jégkorong-válogatott a vasárnap kezdődő, budapesti divízió I/A-világbajnokságra. A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a keretet 25 főre szűkítette Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány.

Kikerült a csapatból Terbócs István és az UTE hátvédje, Nagy Nilan. A harmadik kieső a szlovénok elleni múlt heti meccsen megsérült Bálizs Bence, pedig a kapus és a stáb is bizakodott, hogy néhány nap pihenő után visszatérhet a jégre, ám kiderült, erre nincs esély.

A csapat így három kapussal, nyolc hátvéddel és 14 csatárral vágott neki az utolsó napok munkájának. A 25 játékosból 16 szerepelt a tavalyi világbajnokságon is. A válogatottra még egy felkészülési találkozó vár: szerdán Ukrajna lesz az ellenfél a Jégpalotában.

A világbajnokságon a harmadik vonalból feljutott Nagy-Britannia mellett Lengyelország, Kazahsztán, valamint a világelitből kiesett Olaszország és Szlovénia lesz a magyar együttes ellenfele a Papp László Budapest Sportarénában.

A válogatott kerete és programja

Magyarország – Japán 3-2 (0-0, 0-1, 2-1, 1-0) – hosszabbításban

a magyar gólszerzők: Nagy G. (46.), Bodó (50.), Sebők (61.)

Dobj egy macit!

Mivel a budapesti jégkorong világbajnokságra hónapokkal ezelőtt minden jegy elfogyott, az április 18-i Ukrajna elleni felkészülési mérkőzés lesz az utolsó, ahol a vébéről lemaradó szurkolók találkozhatnak kedvenceikkel.

A mérkőzés pikantériája, hogy pontosan 10 év és egy nappal korábban is összecsaptak a felek: 2008. április 17-én nagy meglepetésre Szuper Leventéék legyőzték az ukránokat, ezzel 70 év után ismét feljutott a magyar válogatott a világelitbe. A győzelem Szapporói Csoda néven vonult be a történelembe. A mérkőzésen az első magyar gól után ezúttal is „Dobj egy macit!” akció lesz. A plüssállatokat az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, a Pető Intézet és a Dankó utcai óvoda részére adjuk át egy későbbi időpontban. A meccs egy ünnepi bejelentéssel kezdődik, amiről a helyszínre kilátogató kollégákat tájékoztatjuk a mérkőzést megelőzően. Jegyértékesítés linkje: https://jegkorongvb.jegy.hu/program/hun-ukr-felkeszulesi-merkozes-91180

A 2018-as budapesti divízió 1/A-s világbajnokság mérkőzései:

2018. április 22., vasárnap, 16.00: Magyarország–Kazahsztán

2018. április 23., hétfő, 19.30: Magyarország–Olaszország

2018. április 25., szerda, 19.30: Magyarország–Szlovénia

2018. április 26., csütörtök, 19.00: Magyarország–Lengyelország

2018. április 28., szombat, 19.30: Magyarország–Nagy-Britannia

A keret: