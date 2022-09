Adele piacra dobta 5 milliárd forint értékű álomvilláját

12 millió dollárért, átszámítva közel 5 milliárd forintért hirdeti Beverly Hills-i villáját Adele, írja a Mansion Global.

Az énekesnő tavaly májusban vette meg az ingatlan 10 millió dollárért a hírességek körében elég népszerű Hidden Valley városrészben, de emellett két másik háza is van a környéken. Ezek közül az egyiket még 2016-ban vette meg 9.5 millió dollárért, a másikat pedig 2019-ben 10.65 millió dollárért.

Adele ingatlanportfóliója ráadásul ennél is tovább hónapja bővült, miután 58 millió dollárért megvette szintén Beverly Hillsben Sylvester Stallone luxusotthonát.

A most meghirdetett ingatlan, – amin kétmillió dollár haszna is lehet az énekesnőnek – 510 négyzetméteres, tartozik hozzá egy spa részleg és egy medence is, de ennyi pénzért gyakorlatilag mindenből a luxus legmagasabb szintje áll rendelkezésre az épületben.

A villáról túl sok kép nem áll rendelkezésre, de légi felvételen jól látszik, ezt itt tudod megnézni.