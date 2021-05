Kis híján sokkot kapott egy nő, amikor meglátta, mi rejtőzködik a mosógépében

Alaposan meglepődött egy londoni nő, miután egy rókát talált a mosógépében, írja a Mirror.

A 32 éves Natasha Prayag a Twitteren számolt be az esetről, majd a történetet később a brit sajtó is felkapta. A nő elmondása szerint május 24-én nyitva hagyta a lakása bejárati ajtaját, mert férjével vissza kellett menniük csomagokért a ház előtt álló autóhoz.

Ennyi idő is elég volt a rókának ahhoz, hogy besurranjon az ingatlanba, majd keresett magának egy számára biztonságos helyet, a választása pedig a mosógépre esett.

Amikor a nő észrevette az állatot a gépben, rögtön fotókat készített róla.

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn

— Natasha Prayag (@NatashaTP) May 25, 2021