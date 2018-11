Máris díjat kapott az érintés nélkül is használható főzős alkalmazás

A havi 2,2 millió látogatót vonzó Nosalty recept-és gasztromagazin novemberben indította el saját, iOS-re és Androidra is elérhető mobilappját. Az alkalmazás a 61 000 recept és hasznos praktikák, illetve magazintartalmak mellett olyan felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik, amelyek okán a Magyar Marketing Szövetség már indulása pillanatában az Év Applikációja kategória különdíjával tüntette ki.

A Nosalty 2008-ban garázsblogként indult, 2012 májusa óta pedig a Magyarország piacvezető recept- és gasztromagazinja. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy szerethetők maradjunk azok számára is, akik közel egy évtizede kötelezték el magukat mellettünk, illetve naprakészek és előremutatók legyünk azok szemében is, akik most kóstolnak bele a főzés és gasztronómia világába”