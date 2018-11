Igazi nosztlagiabomba a Nokia új telefonja

Habár a Nokia márka mögött már nem az a cég áll, akik a 90-es és 2000-es években világszinten népszerűvé tették az olyan elnyűhetetlen készülékeket, mint a 3210 vagy a 3310, azért a jelenlegi gyártó rendszeresen igyekszik meglovagolni a régi telefonok nosztalgiáját. Készítettek ráncfelvarrott változatot a 3310-ből, újra elkészítették az első Mátrix ikonikus banán telefonját, most pedig egy olyan újra gondolt Nokia 106-ot mutattak be, ami a modern külső ellenére is a nagy öregeket idézi.

MOST AKKOR KIÉ A NOKIA? A finn Nokia 2014-ben adta el a híres telefonmárkáját a Microsoftnak, a redmondi cég pedig 2016-ban értékesítette ezt tovább a finn HMD Global nevű vállalatnak, ami mögött a tajvani Foxconn csoport áll – 2017 eleje óta ez a cég felelős a Nokia márkanév alatt futó okostelefonok gyártásáért és forgalmazásáért.

Az új mobil csak a 2G-s hálózatokat ismeri, a burkolata színezett polikarbonátból készült, az előlapra pedig egy mindössze 1,8 hüvelykes, 160 x 120 pixel felbontású TFT kijelző került, ami alatt a mára szinte teljesen kiveszett klasszikus nyomógombok kaptak helyet.

A retro külső alatt egy mára megmosolyogtató, de ide bőven elég teljesítményű 800 mAh-es kapacitású aksi kapott helyet, egy MTK 6261D processzor, 4 MB RAM (nem vicc) és 4 MB háttértár (szintén nem vicc) kíséretében. Utóbbi ötszáz üzenetnek és kétezer névjegynek biztosít helyet,

de a készüléken például megtalálhatjuk a legendás Snake-et is.

A retro érzést tovább erősíti, hogy kamera egyáltalán nincs a telefonban, ellenben két SIM-kártyát fogad. Árat sajnos jelen pillanatban még nem tudunk, és azt sem, hogy Magyarországon forgalomba kerül-e.