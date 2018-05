Gundel Takács Gábor Viasat3-on induló vetélkedőjébe toboroznak

A mostanában főleg a TV2-n látható Gundel Takács Gábor műsorvezetésével indul a Viasat3-on a Who’s Asking című tudásalapú vetélkedő hazai változata, de Gundel a TV2-vel sem szakítja meg együttműködését, szabadúszóként ezután is dolgozik majd a TV2-nek, derül ki a műsorvezető Facebook oldalán pár perce közzétett videóból.

A Viasat3 új műsorának formátuma a világ számos országában volt már látható. A csatorna új generációs show-ként emlegeti a műsort, ahová párok, barátok, rokonok vagy éppen munkatársak jelentkezését várják.

A formátumtulajdonos, az Armoza immár Magyarországon is bemutatásra kerülő produkciójában most az egész ország kérdezhet. A biciklisfutár, a fodrászod vagy éppen a szomszéd srác? Egy vetélkedő, amelyben nemcsak a kérdés fontos, hanem az is számít, hogy ki, hogyan és hol teszi fel azt. Itt az első benyomás mindent eldönthet

– áll a beharangozóban.

Arról, hogy tudásalapú vetélkedő indítását tervezi a Viasat3, és hogy mik lesznek a játékszabályok, korábban már beszámoltunk. Úgy tudjuk, a műsor magyar címe Ez itt a kérdés lesz.

A YouTube-on egyébként az is megtalálható, milyen is ez a vetélkedő, mármint az eredeti formátum.

A főnyeremény egyébként 10 millió forint.