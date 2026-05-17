Az AI majdnem újra meggyilkolta John Lennont

admin Bujdosó Bori
2026. 05. 17. 10:39
A negyvenéves John Lennon 1980-as, tragikus halála máig megrendítő, de Steven Soderbergh dokumentumfilmjében, amely az ex-Beatle utolsó interjúját dolgozza fel, megrázóbb a mesterséges intelligencia értelmetlen, ízléstelen használata. Kritikusunk Cannes-ból jelentkezik.

Steven Soderbergh rengeteg filmet csinál (néha évente kettőt is) nagyon színes műfaji palettán a sztárokkal telezsúfolt rablós hollywooditól (Ocean’s Eleven) kezdve egészen a miniköltségvetésű, saját főszereplésével készült kísérletiig (Schizopolis). Persze nem minden próbálkozása sikerül egyformán jól, de ízléstelenséggel biztosan nem vádolhattuk.

Egészen mostanáig.

A cannes-i filmfesztivál hivatalos programjában, de versenyen kívül bemutatott John Lennon: The Last Interview című dokumentumfilmje sokkoló újdonságot vezet be a rendező eszköztárába: az AI funkciótlan, gondolatilag sekélyes, vizuálisan visszataszító használatát.

John Lennon 1980. december 8-án Yoko Onóval együtt egy hosszú rádióinterjút adott New York-i otthonában, a Dakota házban, amelynek fókuszában Double Fantasy című új, közös albumuk állt. A máris következő lemezén dolgozó páros utána elment a hangstúdióba, hogy új dalokat vegyen fel. Amikor késő este hazaértek, Mark David Chapman a ház előtt agyonlőtte Lennont.

  • Miért adott engedélyt Lennon és Ono fia a film elkészítésére?
  • Miért megrendítő mai napig Lennon utolsó interjúja?
  • Hogy teszi tönkre a hatást Soderbergh a mesterséges intelligencia használatával?
  • Mi az egyetlen, szomorú magyarázat az érthetetlen rendezői megoldásra?
