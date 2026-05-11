Megreformálná a magyar zeneipart a Weyer Balázs vezette Music Hungary Szövetség

Szakmai javaslatokat terjeszt elő a Weyer Balázs vezette Music Hungary Szövetség a hazai zeneipar jelentős megreformálása érdekében – áll a szövetség lapunkhoz eljuttatott közleményében. Ezeken belül egy új, szakmai alapú támogatási modell kialakítását, adóreformot, és a klubélet megmentését megcélzó intézkedéseket javasolnak az újonnan megalakult kormánynak.

Átalakítanák az állami támogatási rendszert

A közlemény szerint a javaslatok „széleskörű egyeztetés eredményeként születtek, és konszenzusos álláspontot tükröznek.” Eszerint az állami támogatások területén

az átláthatatlan, ad hoc, úgynevezett „kijárásalapú” kultúrafinanszírozási csatornákat átlátható, nyilvános pályázati rendszereknek kell felváltaniuk,

a kulturális pályázati rendszerekben ismét meghatározó szerepet kell kapjanak a szakmai szervezetek, hogy ismét decentralizált és szakmai legyen a döntéshozatal folyamata,

a jogdíjbevételek állami célokra történő kötelező eltérítésének gyakorlatát meg kell szüntetni a kulturális támogatások csökkentése nélkül,

a támogatási struktúra jelenleg lefedetlen területeit be kell vonni a finanszírozásba,

nagyobb hangsúlyt kell helyezni a zenei export támogatására,

valamint erősíteni kell a kulturális diplomáciát.

Más területeket is korszerűsítenének

A zeneipar foglalkoztatási szerkezete sajátos – nagy részben projektalapú, szezonális és/vagy szabadúszó alapú munkaformákból áll. A jelenlegi adórendszer ezt a valóságot nem tükrözi, hanem bünteti

– írják a közleményben.

Erre reagálandó többek közt csökkentenék a koncert- és fesztiváljegyek általános forgalmi adóját, valamint kialakítanának egy kreatívipari kisadózási rendszert is.

A zeneoktatás megújítása szükséges, amely figyelembe veszi a korszerű pedagógiai módszereket, az egyéni és csoportos zenélés, éneklés közösségépítő erejét, valamint a zene bizonyított pozitív hatásait a kognitív képességekre vagy a testi és lelki egészségre

– áll a levélben, ami szerint a reformnak a közoktatás teljes spektrumára ki kell terjednie, és ösztönöznie kell a különböző zenei műfajok, beleértve a populáris zenét és a hagyományok befogadását az oktatásba. Ehhez pedig szükség van a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára.

Fontosnak tartják, hogy a magyar zene sokszínűsége megfelelő reprezentációt kapjon a médiatérben. „A televíziós és streaming piacon a magyar zene arányát olyan célzott támogatásokkal, elismerésekkel és ajánlórendszerekkel szükséges növelni, amelyek nem korlátozzák a piaci szereplők szabadságát” – fogalmaznak a levélben.

Fel kell éleszteni a klubéletet

Az élő zene infrastruktúráját alkotó klubok és közösségi terek eltűnésének megállítása kiemelt figyelmet igényel – ezek a helyszínek pótolhatatlan szerepet töltenek be a kulturális ökoszisztémában

– fogalmaznak a közleményben.

Ehhez álláspontjuk szerint az adminisztratív terhek racionalizálására, kiszámítható és betartható szabályozói környezet kialakítására, valamint célzott támogatási programok bevezetésére van szükség. Kiemelt figyelmet fordítanának a vidéki kulturális terekre is.

Az utóbbi évben ideiglenesen bezárt klubok – például az Arzenál és a Turbina – és az azt lehetővé tevő jogszabályok kapcsán a következőképp fogalmaznak:

A klubok és közösségi terek megbélyegzésének, hatósági megfélemlítésének haladéktalanul véget kell vetni, a vonatkozó kreált jogszabályokat azonnal el kell törölni.