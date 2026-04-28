elveszett próféciákneil gaimanterry pratchettmichael sheen
Kultúra

Harmadik évad helyett végül csak egy hosszú záróepizódot kap az Elveszett próféciák

admin Vincze Miklós
2026. 04. 28. 14:26
A Neil Gaiman szexuális zaklatási botránya miatt két éve csúszó lezárás rövidebb lesz a vártnál.

Két és fél éve már annak, hogy biztossá vált: lesz harmadik évada a Terry Pratchett és Neil Gaiman által közösen jegyzett Elveszett próféciák (Good Omens) című regényből készülő sorozatnak, a 2024-re tervezett premierre azonban egészen mostanáig nem került sor.

A David Tennant és Michael Sheen főszereplésével készült, egy bukott angyal és egy angyal furcsa barátságát bemutató epizódok forgatókönyvének megírásával a két író közösen már egyetlen percet sem tölthetett, hiszen Pratchett 2015-ben elhunyt, az 1989 és 2006 közt született közös jegyzeteik és ötleteik azonban épp elegendő muníciót adtak ahhoz, hogy Gaiman egyedül is tovább tudja fűzni a sztorit – írtuk meg, arra azonban senki sem számított, hogy a fantasy- és képregény-irodalom rocksztárjának számító Gaiman 2024 nyarán zaklatási vádak kereszttüzébe kerül, a sorozat jövője pedig bizonytalanná válik.

Elsodorhatják a zaklatási vádak a sztárírót, aki mostanáig a legjobb fejnek tűnt a világon
Neil Gaimant a legtöbben tavaly nyárig a képregényirodalom rocksztárjaként, a kortárs fantasy nagyjaként, progresszív gyerekkönyvíróként ismerték. Kedélyes művészként, aki különösen szoros viszonyt ápol a rajongóival, és mindig kiáll az elnyomottakért. Aztán több nő is előállt azzal, hogy szexuálisan bántalmazta őket.

A botrány után jó ideig úgy tűnt, hogy a beígért hat új epizódból semmi sem lesz, az Amazon most azonban bejelentette, hogy az anyagot egy résszé gyúrják össze, amivel végleg lezárják a sztorit – írja a Collider.

A gyártásban végül sem Gaimannek, sem produkciós cégének, a Blank Corporationnek nem jutott hely, az író pedig annak ellenére is csak executive producerként fog feltűnni a stáblistán, hogy részt vett a forgatókönyv megírásában.

Az utolsó részből 2025 végén már tartottak egy zártkörű vetítést, amelyen Martin Sheen is részt vett, a premierdátumot egyelőre azonban még  nem jelentették be.

