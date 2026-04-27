Számtalan kérdést felvet a főváros Rákosrendező-projektje, ami az állam százmilliárdjai nélkül sosem válhat valóra

Az elmúlt két évben az ország kevés területe szült annyi vitát, mint a hosszú ideje egy jó hasznosításra váró budapesti Rákosrendezőé: az emírségekbeli ingatlanfejlesztő óriás, az Eagle Hills kormányzati kiemelést kapott, aggasztó kérdések egész sorát felvető Mini- (más forrásokban Maxi-) Dubaj-projektjét látva sokan akár 3-400 méter magas, méregdrága lakásokkal teli, vagy épp a belgrádihoz hasonlóan unalmas toronyházak erdejétől féltek, mások azonban épp arra vágytak.

A helyzet gordiuszi csomóját végül a főváros vágta át, hiszen sikerrel érvényesítették az elővásárlási jogukat, lecsapva a terület 85 hektáros részére, ahol egy élhető városnegyedet akartak létrehozni. Budapest tulajdonjogát végül 2025 tavaszán jegyezték be, augusztusban pedig elindult a nemzetközi építészeti tervpályázat, amin a legjobb beépítési tervet keresték. A fordulatos történettel rendelkező projektterületre végül tizennégy, magyar és nemzetközi építészirodák alkotta csapat adta le a saját koncepcióját, amik közül március utolsó napján hirdették ki a győztest.

A Rákosrendező Projektiroda által szervezett eseményen kiderült, hogy az első díjas rajzcsomag nem egy az egyben fog megvalósulni, hiszen a végleges tervbe több, megvételt nyert, vagy akár díjazott pályaműből emelnek át részleteket, hogy 2028 elejére összeállhasson az úgynevezett mesterterv.

Ez ideális esetben egy, a ma létező opciók bármelyikénél klasszisokkal jobb végeredményt fog adni, érdemes azonban megvizsgálni, hogy milyen akadályok állhatják útját a Budapesten hosszú évtizedek óta nem látott méretű állami projekt sikerének.

Magasság