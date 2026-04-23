Elindult a Városligethez közeli védett Ádám-villa átépítése, amit korábban új szinttel akartak megfejelni

2024 tavaszán részletes cikkben számoltunk be a Városligeti fasor 35/A alatti, néhány évvel ezelőtt még rendezvényhelyszínként hasznosított Ádám-villára váró változásokról: eszerint a kerületi védettséget élvező, magasföldszintes épületet újabb emelettel, valamint magasabb tetővel fejelnék meg, gyökeresen átírva annak arcát.

A mai arcát a két világháború közti időszak egyik legismertebb magyarországi sebésze, a helyi érzéstelenítést hazánkban széles körben bevezető Ádám Lajos (1879–1946) felkérésére, 1922–1925 között elnyert épület várható arcával kapcsolatban akkor ezt a látványtervet mutattuk be:

Az épület külső és belső értékeit ez a videó foglalja össze:

Rövidesen a tervezőiroda nevére is fény derült, az elmúlt két évben azonban semmiféle információ nem derült ki arról, hogy milyen tervek szerint és mikor fognak elindulni a munkák.

A közelmúltban aztán minden megváltozott, hiszen olvasóink közül többen is erős fotókkal kerestek meg bennünket – ezek közül ez az április 14-én született képpár talán a legbeszédesebb:

A munkák másfél hét alatt elég sokat haladtak, cikkünk megjelenésekor ugyanis már itt tartott a tető eltávolítása:

Az építéshatósági rendszer publikus felületét a leköszönő Orbán-kormány 2024 nyarán ugyan egyetlen tollvonással megszüntette, egy, a legfontosabb információkat közlő felület azonban elérhető maradt. Ebből kiderül, hogy az építési engedélyért futó tervcsomagok legfrissebb verziója jóval legutóbbi cikkünk után, 2024 novemberében indult el a Kormányhivatal felé, ami 2025 júliusában adott zöld utat a rajzoknak. Rövidesen a bontási engedély is megszületett, hiszen a hatóság másfél hónapnyi töprengés után, 2025. dec. 5-én mondott igent a dokumentumokra.

Kérdés persze, hogy a korábban általunk is látott tervek jelentik-e a projekt lényegi részét, így megkerestük a Fővárosi Kormányhivatalt, valamint Erzsébetváros Önkormányzatát, remélve, hogy választ kaphatunk a legfontosabb kérdésekre.