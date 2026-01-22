oscar-díjoscar-jelölések2026oscar-díj 2026
Itt vannak 2026 Oscar-jelöltjei, rekordot döntött a Bűnösök

Az arany Oscar-szobor, a háttérben Oscars felirattal
Robyn Beck / AFP
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 22. 14:59
A zenés-vámpíros horror nemcsak az Egyik csata a másik utánt, de még a Titanicot is beelőzte 16 jelölésével. De azért Leonardo DiCaprio sem szomorkodhat, aki többek között Timothée Chalamet-val lesz versenyben az Oscarért.

Az Amerikai Filmakadémia magyar idő szerint 14:30-kor jelentette be a 2026-os év Oscar-jelöltjeit. A huszonnégy kategóriában versenyző művészek és alkotások listáját Danielle Brooks és Lewis Pullman ismertette a Samuel Goldwyn Theater színpadáról. Az idei verseny meglehetősen szorosnak ígérkezik, a jelöltek teljes listája az Akadémia hivatalos oldalán is elérhető.

A Bűnösök vezeti a sort

Bár a lehetséges Oscar-jelölteket latolgató cikkünkben az Egyik csata a másik után volt a legtöbb jelölésre esélyes alkotás, mégis letaszították a trónról:

  • A listát a Ryan Coogler rendezésében elkészült Bűnösök vezeti összesen 16 jelöléssel, ami a tavalyi év legsikeresebb, eredeti forgatókönyvből készült filmje volt,
  • szorosan követi Paul Thomas Anderson eszményi Oscar-kedvencnek titulált filmje, az Egyik csata a másik után 13 jelöléssel,
  • a harmadik helyen osztozik az Érzelmi érték Joachim Trier rendezésében, valamint Josh Safdie filmje, a Marty Supreme, és Guillermo del Toro Frankensteinje, mindhárom a maga 9 jelölésével,
  • valamint a várományosok közt előkelő helyet foglal el a Chloé Zhao rendezte Hamnet is, 8 jelöléssel,
  • Giórgosz Lánthimosz Bugoniája és a brazil Kleber Mendonça Filho februártól itthon is látható filmje, A titkosügynök pedig négy-négy jelöléssel is büszkélkedhetnek.

Az idei Budapest Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) is megmérettető Senki tanár úr Putyin ellen legjobb dokumentumfilm kategóriában kapott jelölést. Idén Magyarország hivatalos nevezője Nemes Jeles László új filmje, az Árva volt, ám a filmakadémia szűkített listájára már nem került be a díj tizenöt nemzetközi várományosa közé.

Az idei, 98. Oscar-gálát március 16-án, közép-európai idő szerint éjféltől közvetítik majd, a műsort Conan O’Brien vezeti majd.

Cikkünk frissül a további jelöltekkel!

