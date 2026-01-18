2026-ban nem az a kérdés, mi kapja majd a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Hanem az, hogy a fődíj borítékolható nyertese, az Egyik csata a másik után alkotóihoz összesen hány Oscart vágnak majd hozzá. Az előző év őszén ugyanis nagyjából teljes körű megegyezésre jutottak a nemzetközi kritikusok abban, hogy a trumpi Amerika nagyívű kritikáját adó, Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Egyik csata a másik után eszményi Oscar-kedvenc. Noha a kritikusok és az Amerikai Filmakadémia tagjainak ízlése nem ugyanolyan, ebben valószínűleg egyetértés mutatkozik a két társaság között.

Hol marad a meglepetés esélye Paul Thomas Anderson remek humorú, disztópikus szatírájának árnyékában?

Váratlan jelölésekre és nyertesekre természetesen idén is lehet számítani, mint ahogy a január 11-én átadott Golden Globe-díjak máris okoztak néhányat. Könnyen lehet például, hogy maga DiCaprio végül lemarad az Oscarról. Ha így lesz, azért részint saját magát, pontosabban évekkel korábbi intelmeit okolhatja.

Az sem egyértelmű, hogy a nemzetközi filmek várható, szokásosan nagyon erősnek tűnő Oscar-mezőnyéből melyik film esélyes a végső győzelemre, netán melyik alkotásnak van sansza felvenni a versenyt a hollywoodi produkciókkal más kategóriákban. Akárhogy is lesz, annyi valószínűnek látszik, hogy a 2026-os Oscar-gála kevésbé az új tehetségek felfedezéséről, mint inkább a komoly adósságok törlesztéséről szól majd.

A korábbi évekhez hasonlóan most is igyekszünk megjósolni, mely filmek számíthatnak Oscar-jelölésekre a legfontosabb kategóriákban: a legjobb filmek, rendezők, forgatókönyvírók, női és férfi fő- és mellékszereplők között, valamint az animációs, a dokumentumfilmes és a nemzetközi mezőnyben.

A legjobb film