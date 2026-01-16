Lemondott a Lucasfilm elnöke, de azt még elárulta, mire számíthatunk a Star Warstól

14 év után távozik a Star Wars-franchise éléről Kathleen Kennedy, a Lucasfilm eddigi elnöke. Helyét Dave Filoni és Lynwen Brennan veszik át, Kennedy pedig producerként folytatja – jelentette be a Disney.

Kennedy 2012 óta vezette a stúdiót, nyugdíjba vonulásakor maga George Lucas választotta őt utódjául. A hollywoodi producerikon nevéhez fűződik tehát a Star Wars Disney-korszaka (a Disney 2012-ben vásárolta fel a stúdiót), az ő vezetése alatt jelent meg a legújabb Star Wars-trilógia és a nagy sikerű Zsivány Egyes, de a Solo című film is, amely nagy bukás volt a mozikban.

Filoni 2005-ben csatlakozott a Lucasfilmhez, és George Lucasszal együttműködve meghatározó szerepet játszott a cég animációs stúdiójának létrehozásában. Részt vett a Star Wars: A klónok háborúja, a Star Wars: Lázadók és A Mandalóri munkálataiban is, amelyek több Emmy-díjat és -jelölést is elnyertek. Jelenleg az Ahsoka sorozat showrunnere, és Jon Favreau-val együttműködve dolgozik A mandalóri és Grogu című játékfilmen. Ő felel majd a kreatív vezetésért.

Brennan 1999 óta dolgozik a Lucasfilmnél, karrierjét az Industrial Light & Magicnél kezdte, ahol 2009-ben a cég vezetőjévé lépett elő. 2015-ben a Lucasfilm ügyvezető igazgatójává, 2024-ben pedig a Lucasfilm Business elnökévé és ügyvezető igazgatójává nevezték ki. Ő társelnökként a stúdió üzleti és pénzügyi működéséért felel majd.

Mik várhatók Star Wars-fronton?

Kennedy lemondása után a Deadline-nak adott hosszú interjút, amelyben a Star Wars-univerzum jövője is szóba került. Az alábbiak derültek ki az aktuális projektekről:

Jim Mangold és Beau Willimon írtak egy forgatókönyvet, amely Kennedy szerint elképesztő, de nagyon újszerű, ezért egyelőre félretették;

és írtak egy forgatókönyvet, amely Kennedy szerint elképesztő, de nagyon újszerű, ezért egyelőre félretették; Taika Waititi szintén beadott egy forgatókönyvet, amely a producer szerint nagyon vicces, de, mivel kilépett a projektből, már nem rajta múlik az elkészülte.

szintén beadott egy forgatókönyvet, amely a producer szerint nagyon vicces, de, mivel kilépett a projektből, már nem rajta múlik az elkészülte. Donald Glovertől is érkezett egy forgatókönyv, tehát sínen lehet a fiatal Lando Calrissianról szóló film is,

is érkezett egy forgatókönyv, tehát sínen lehet a fiatal Lando Calrissianról szóló film is, Steve Soderbergh és Adam Driver is beadtak egy forgatókönyvet, amelyet Scott Burns írt, és Ben Solo történetszálát vinné tovább, azonban a Lucasfilm egyelőre ezt is félrerakta;

és is beadtak egy forgatókönyvet, amelyet írt, és Ben Solo történetszálát vinné tovább, azonban a Lucasfilm egyelőre ezt is félrerakta; a Ryan Gosling főszereplésével készült Starfighter különálló történetnek készült, ennek ellenére megvan rá az esély, hogy kapjon folytatást,

főszereplésével készült Starfighter különálló történetnek készült, ennek ellenére megvan rá az esély, hogy kapjon folytatást, Simon Kinberg pedig, aki korábban A klónok háborújában vett részt, most aktívan dolgozik egy vadonatúj filmtrilógián, amit a két új fejes is támogat.

Az egyetlen biztos projekt tehát az idén érkező A mandalori és Grogu: