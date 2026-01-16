Lemondott a Lucasfilm elnöke, de azt még elárulta, mire számíthatunk a Star Warstól

14 év után távozik a Star Wars-franchise éléről Kathleen Kennedy, a Lucasfilm eddigi elnöke. Helyét Dave Filoni és Lynwen Brennan veszik át, Kennedy pedig producerként folytatja – jelentette be a Disney.
Kennedy 2012 óta vezette a stúdiót, nyugdíjba vonulásakor maga George Lucas választotta őt utódjául. A hollywoodi producerikon nevéhez fűződik tehát a Star Wars Disney-korszaka (a Disney 2012-ben vásárolta fel a stúdiót), az ő vezetése alatt jelent meg a legújabb Star Wars-trilógia és a nagy sikerű Zsivány Egyes, de a Solo című film is, amely nagy bukás volt a mozikban.
Filoni 2005-ben csatlakozott a Lucasfilmhez, és George Lucasszal együttműködve meghatározó szerepet játszott a cég animációs stúdiójának létrehozásában. Részt vett a Star Wars: A klónok háborúja, a Star Wars: Lázadók és A Mandalóri munkálataiban is, amelyek több Emmy-díjat és -jelölést is elnyertek. Jelenleg az Ahsoka sorozat showrunnere, és Jon Favreau-val együttműködve dolgozik A mandalóri és Grogu című játékfilmen. Ő felel majd a kreatív vezetésért.
Brennan 1999 óta dolgozik a Lucasfilmnél, karrierjét az Industrial Light & Magicnél kezdte, ahol 2009-ben a cég vezetőjévé lépett elő. 2015-ben a Lucasfilm ügyvezető igazgatójává, 2024-ben pedig a Lucasfilm Business elnökévé és ügyvezető igazgatójává nevezték ki. Ő társelnökként a stúdió üzleti és pénzügyi működéséért felel majd.
Mik várhatók Star Wars-fronton?
Kennedy lemondása után a Deadline-nak adott hosszú interjút, amelyben a Star Wars-univerzum jövője is szóba került. Az alábbiak derültek ki az aktuális projektekről:
- Jim Mangold és Beau Willimon írtak egy forgatókönyvet, amely Kennedy szerint elképesztő, de nagyon újszerű, ezért egyelőre félretették;
- Taika Waititi szintén beadott egy forgatókönyvet, amely a producer szerint nagyon vicces, de, mivel kilépett a projektből, már nem rajta múlik az elkészülte.
- Donald Glovertől is érkezett egy forgatókönyv, tehát sínen lehet a fiatal Lando Calrissianról szóló film is,
- Steve Soderbergh és Adam Driver is beadtak egy forgatókönyvet, amelyet Scott Burns írt, és Ben Solo történetszálát vinné tovább, azonban a Lucasfilm egyelőre ezt is félrerakta;
- a Ryan Gosling főszereplésével készült Starfighter különálló történetnek készült, ennek ellenére megvan rá az esély, hogy kapjon folytatást,
- Simon Kinberg pedig, aki korábban A klónok háborújában vett részt, most aktívan dolgozik egy vadonatúj filmtrilógián, amit a két új fejes is támogat.
Az egyetlen biztos projekt tehát az idén érkező A mandalori és Grogu: