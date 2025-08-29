Elindult a Ryan Goslinggal készülő új Csillagok háborúja-film forgatása, egy képet is megosztottak belőle

Tavasszal kiderült: Ryan Gosling is belép a Csillagok háborúja univerzumába, 2027. május 28-án pedig mindenki láthatja majd, hogy A szürke ember, a Barbie és A kaszkadőr után minden idők legnépszerűbb sci-fi sorozatából is részt vállaló sztár miként küzd meg a rá váró feladattal.

A Gosling mellett Mia Goth és Matt Smith közreműködésével, Shawn Levy rendezésében születő filmről eddig szinte semmit sem lehetett tudni, most azonban hirtelen egy jó nagy adag információ került napvilágra.

A Star Wars: Starfighterben ezek szerint Amy Adams (az ő pályáját itt foglaltuk össze), Flynn Gray, illetve Daniel Ings is szerepel majd, a forgatókönyvet pedig Jonathan Tropperre bízták, aki az elmúlt években több sorozatból (See, Harcos, Your Friends & Neighbors) is íróként vette ki a részét, de Levy Adam-projekt című munkáját is ő jegyezte.

A filmből a Csillagok háborúja-sorozat hivatalos Instagram-oldalán egy fotó is feltűnt: a kontrasztos képen nem látszik túl sok részlet, egyelőre azonban be kell érnünk ennyivel.