filmrendezőtarr béletemető
Kultúra

Kiderült, mikor és hol temetik el Tarr Bélát

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 13. 18:14
Mohos Márton / 24.hu

2026. február 6-án 14 órakor lesz Tarr Béla temetése – közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége a Facebookon. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőtől a Fiumei úti sírkertben vesznek végső búcsút.

14 fotó

Tarr Béla múlt kedden halt meg 70 évesen. A mai magyar film világszerte ismert alkotója volt, nemzetközi szinten Jancsó Miklós és Szabó István mellett a legnagyobbra tartott magyar filmrendező. A hetvenes évek derekán indult és a kétezer-tízes évek elején lezárult életműve kelet-európai sorsokkal foglalkozik. A Családi tűzfészektől a Kárhozat és a Sátántangó világsikerein át A torinói lóig ívelő rendezései az apokaliptikus világállapotban megőrizhető emberi méltóság, a reménytelenségben felcsillanó remény esélyéről szólnak.

Nekrológunkat itt olvashatja el.

Kapcsolódó
Tarr Béla pályafutása képekben
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, aki filmjeiben, a Családi tűzfészekben, a Kárhozatban, a Werckmeister harmóniákban és főművében, a Sátántangóban kelet-európai sorsokat nagyított kozmikussá, egyetemes érvényűvé.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„A kérdés csak az…” - így kommentálta Török Gábor, hogy Sulyok Tamás kiírta a választás időpontját
Vidnyánszky Attila visszaszólt Nagy Ervinnek: „A Zámbó Jimmy-alakításod bátorít fel ennyire?”
Mangó Gabriella: Orvosként azért imádkozom, csak nehogy kórházba kerüljek
„Elég szépek ahhoz képest, hogy csak egy mezőgazdasági üzemben állnak Orbán szerint” – hatvanpusztai cserépkályhákról posztolt Hadházy
Így tüntettek Hadházy Ákosék zebrás lufival a metsző hidegben - galéria
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik