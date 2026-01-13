Kiderült, mikor és hol temetik el Tarr Bélát

2026. február 6-án 14 órakor lesz Tarr Béla temetése – közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége a Facebookon. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőtől a Fiumei úti sírkertben vesznek végső búcsút.

14 fotó

Tarr Béla múlt kedden halt meg 70 évesen. A mai magyar film világszerte ismert alkotója volt, nemzetközi szinten Jancsó Miklós és Szabó István mellett a legnagyobbra tartott magyar filmrendező. A hetvenes évek derekán indult és a kétezer-tízes évek elején lezárult életműve kelet-európai sorsokkal foglalkozik. A Családi tűzfészektől a Kárhozat és a Sátántangó világsikerein át A torinói lóig ívelő rendezései az apokaliptikus világállapotban megőrizhető emberi méltóság, a reménytelenségben felcsillanó remény esélyéről szólnak.

Nekrológunkat itt olvashatja el.