Tarr Béla pályafutása képekben
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, aki filmjeiben, a Családi tűzfészekben, a Kárhozatban, a Werckmeister harmóniákban és főművében, a Sátántangóban kelet-európai sorsokat nagyított kozmikussá, egyetemes érvényűvé. „Szerintem én mindig szabad voltam, egész életemben. Erre kényes vagyok, és az emberi méltóság tiszteletére, ez a két fő érték a számomra” – mondta pár évvel ezelőtti nagyinterjúnkban. Képgalériával emlékezünk a legendás rendezőről.
