Kultúra

Tarr Béla pályafutása képekben

Mohos Márton / 24.hu
admin Csóti Rebeka
2026. 01. 06. 13:20
Mohos Márton / 24.hu

Tarr Béla pályafutása képekben

admin Csóti Rebeka
2026. 01. 06. 13:20
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, aki filmjeiben, a Családi tűzfészekben, a Kárhozatban, a Werckmeister harmóniákban és főművében, a Sátántangóban kelet-európai sorsokat nagyított kozmikussá, egyetemes érvényűvé. „Szerintem én mindig szabad voltam, egész életemben. Erre kényes vagyok, és az emberi méltóság tiszteletére, ez a két fő érték a számomra” – mondta pár évvel ezelőtti nagyinterjúnkban. Képgalériával emlékezünk a legendás rendezőről.
14 fotó
Kultúra
tarr bélameghaltképgalériasátántangó
Meghalt Tarr Béla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik