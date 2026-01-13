julio iglesiasszexuális zaklatásszexuális erőszak
Kultúra

Két nő is szexuális zaklatással vádolja Julio Iglesiast

Paras Griffin / Getty Images
admin Vincze Miklós
2026. 01. 13. 11:57
Paras Griffin / Getty Images
A vádak szerint az énekes dominikai és bahamai házában sem fogta vissza magát.

Az elmúlt években számtalan sztárral szemben merültek fel szexuális zaklatásról szóló vádak: ennek a sornak mostantól a hetvenhét éves Julio Iglesias is része, hiszen a közelmúltban két nő is komoly állításokat fogalmazott meg vele szemben.

A hírek szerint mindketten 2021-es esetekről számoltak be: egyikük a zenész dominikai Punta Canában, másikuk pedig a bahamai Lyford Cayben lévő otthonában volt kitéve a megalázó helyzeteknek.

Az El Diario című lap és a Univision nevű televízióadó közös, a HVG által szemlézett oknyomozásából kiderült: az áldozatok egyike, egy fizioterapeuta szerint Iglesias szexuális kapcsolatra kényszerítette, sőt, fizikai és verbális bántalmazásnak is kitette, mégpedig szinte minden esetben egy másik háztartási alkalmazott előtt.

Másikuk szintén súlyos állításokat fogalmazott meg: őt a zenész akarata ellenére szájon csókolta, illetve érintette meg a melleit.

