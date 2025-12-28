„Az évszázad legendáját gyászoljuk most” – így búcsúznak a hírességek Brigitte Bardot-tól

Ahogy azt lapunk és a világsajtó is hírül adta, 91 éves korában elhunyt a francia szexszimbólum, színészlegenda és állatvédő, Brigitte Bardot. Az emblematikus filmsztártól nemcsak a rajongók, de a hírességek is közösségi média-posztokban búcsúznak.

Gyászol a nemzet

Emmanuel Macron francia elnök hivatalos Facebook-oldalán emlékezett meg Bardot-ról.

Brigitte Bardot a szabadság, a francia szellem, a ragyogás megtestesítője volt, aki mindannyiunkat megérintett. Az évszázad legendáját gyászoljuk most

– áll a bejegyzésében.

A francia szélsőjobboldali politikus, Marine Le Pen is ejtett néhány szót a színésznőről a saját oldalán.

Brigitte távozása hatalmas veszteség. Franciaország egy kivételes nőt veszített el, aki tehetséges, bátor, őszinte, és gyönyörű volt. Egy olyan nőt, aki hihetetlen karriert adott fel azért, hogy az utolsó pillanatig az állatoknak szentelje az életét, végtelen lelkesedéssel és szeretettel. Elképesztően francia volt: szabad, zabolázatlan, teljes. Végtelenül fog hiányozni

– írja a politikus.

Pierre Arditi francia színész a következőképp emlékezett kolléganőjére a Reuters beszámolója szerint:

Nem csak egy volt a világ legszebb női közül, hanem ő volt a legszebb. Még mindig az. Olyan kurázsi volt benne, amit a férfiak ritkán említenek vele kapcsolatban.

Az állatok legjobb barátja

A francia színésznőtől búcsúzik Anneka Svenska brit műsorvezető, színész és állatvédő is, aki Facebook-posztban fejezte ki háláját Bardot állatvédelemben tett erőfeszítéseiért, és felsorolta, milyen változásokat sikerült elérni világszerte az állatokkal szembeni bánásmód terén a filmsztárnak köszönhetően.

Megosztó volt és rendíthetetlen. Egy dolog biztos: az állatok nagyobb biztonságban voltak Brigitte Bardot létezése miatt. Az ő hagyatéka nem a mozi, hanem módosított törvények, felépített menhelyek, és megmentett életek

– írja Svenska.