brigitte bardotmeghaltképgalériagaléria
Kultúra

A reflektorfénytől az állatvédelemig – Brigitte Bardot élete képekben

Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
24.hu
2025. 12. 28. 12:32
Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot francia színésznő, aki fiatalon felhagyott a filmezéssel és állatvédelmi aktivista lett. Az „isteni BB” 16 éves korában már az Elle magazin címlapjáról mosolygott, 21 év alatt közel félszáz filmet forgatott. Énekesnőként öt nagylemezt és tucatnyi kislemezt adott ki. Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta, azóta minden idejét az állatvédelemnek szentelte.
30 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az okostelefonja geolokációs adatai alapján találta meg karácsonykor elrabolt lányát egy texasi apa
Egymillió dollárt hajtana be a Kennedy Center az előadón, aki Donald Trump miatt mondta le a szentesti koncertjét
Ember Márk és Puskás-Dallos Peti vezetik az RTL szilveszteri híradóját
Szily Nóra Varga Juditnak: Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter
Meghalt Brigitte Bardot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik