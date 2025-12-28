A reflektorfénytől az állatvédelemig – Brigitte Bardot élete képekben
Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot francia színésznő, aki fiatalon felhagyott a filmezéssel és állatvédelmi aktivista lett. Az „isteni BB” 16 éves korában már az Elle magazin címlapjáról mosolygott, 21 év alatt közel félszáz filmet forgatott. Énekesnőként öt nagylemezt és tucatnyi kislemezt adott ki. Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta, azóta minden idejét az állatvédelemnek szentelte.
