People: A fiuk ölhette meg Rob Reinert és feleségét

2025. 12. 15. 11:27
Több, a családtagokkal beszélő forrás szerint Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert a fiuk, Nick ölte meg – írja a People magazin, hozzátéve, hogy a Los Angeles-i rendőrség egyelőre nem erősítette meg ezt az értesülést.

Helyi idő szerint vasárnap délután találták meg Los Angeles-i otthonukban a 78 éves színész-rendező-producert és feleségét holtan, a hatóságok feltételezett emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba. A magazin úgy tudja, hogy a rendőrség szerint a 32 éves Nick életben van, és kihallgatják. Letartóztatás viszont egyelőre nem történt.

Rob Reiner 1984-ben mutatkozott be rendezőként kultikussá vált áldokumentumfilmjével, A turnéval (This Is Spinal Tap). Azóta olyan népszerű filmek fűződtek a nevéhez, mint például az Állj mellém! (1986), A herceg menyasszonya (1987), a Harry és Sally (1989), a Tortúra (1990) vagy az Egy becsületbeli ügy (1993).

Hollywoodi kollégái és politikusok is megrendülten búcsúztak tőle a halálhír nyomán, sikerfilmekben gazdag pályafutása emlékezetes pillanatait pedig képgalériában idéztük fel:

