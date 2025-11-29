körszállóhotel budapestszrogh györgybontás
Így látják a madarak a Körszálló bontását

admin Vincze Miklós
2025. 11. 29. 21:59
A fotón a toronyrész gerincét adó liftakna, illetve lépcsőház nyoma is jól látható.

Közel egy éve már annak, hogy kiderült: a budai látkép szerves részét képező Hotel Budapest, azaz a Körszálló nem szimplán csak gazdát váltott, de ismeretlen mértékű bontás elé is néz.

2025 júniusára aztán megszülettek a végleges tervek, így nyilvánvalóvá vált, hogy a hengerszerű fő tömeg háromnegyedét elbontják, majd visszaépítik, a hozzá tartozó úgynevezett lepényépület gyökeresen átalakul, a hatvanas évek számos nívós belsőépítészeti megoldása pedig eltűnik.

A projekt első, a városlakók számára is jól követhető lépése, a toronyrész bontása már hosszú hetekkel ezelőtt elkezdődött, ezt azonban csak a madarak, a sportrepülőgéppel és helikopterrel a budai oldal felett átrepülők, valamint a toronydaru tetején ülő szerencsések láthatják igazán ideális szögből.

Az utóbbi csoportba tartozik az a férfi is, aki csütörtökön saját Facebook-oldalán osztott meg egy meglepően erős képet a munkák állásáról:

A fotón jól látszik az épület gerincében elrejtett liftakna, illetve az azt körbeölelő lépcsőház, amit minden szinten szállodai szobák vettek körbe.

