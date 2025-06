Megkapta az engedélyt a Körszálló szinte teljes bontása, újabb részletekre derült fény

Tavaly október óta tart a főváros egyik modern építészeti ikonja, a Körszállóként ismertté vált Hotel Budapest voltaképpeni újjáépítésével járó projekt körüli vihar: több mint egy éve már annak, hogy a NER-közeli milliárdoshoz, a Garancsi Istvánhoz kötődő Market-csoport megvásárolta a tornyot, illetve a hozzá tartozó lepényépületet, rövidesen pedig fény derült arra, hogy azt ismeretlen mértékben visszabontják, majd újjáépítik, luxuslakásokkal megtöltve a különleges alakjával a környék képét domináló struktúrát.

A munka részletei és mértéke hosszú hónapokon át nem voltak ismertek, május végén azonban megszületett a bontási és építési engedély, így a projekt újabb szakaszába lépett. Az engedélyekhez kapcsolódó határozat nemrég szerkesztőségünkhöz is eljutott, így biztos forrásból számolhatunk be arról, hogy milyen jövő is vár az 1967 szilveszterén megnyílt szállodaépületre.

A több mint ötven oldalas dokumentumban csak elvétve találunk jó hírt, arra azonban fény derül belőle, hogy

a toronyrész háromnegyede biztosan porrá válik,

a három- illetve négyemeletes, hozzá kapcsolódó lepényépület belülről teljesen átalakul,

az építészeti terveket készítő Középülettervező Zrt. (Közti) nem engedett az Országos Építészeti Tervtanács azon kérésének, ami javasolta a korábban általunk is bemutatott látványterveken szereplő kilépőerkélyek elhagyását.

De mi történik a budai oldal tornyával? Hogy jutottunk idáig? És mik lesznek pontosan a most már biztosra vehető változások?

Mindenképp bontani kell?