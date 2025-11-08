Úgy tűnik, hogy Banksy ismét csak Ukrajnában fújt a falra

Egy, az Instagramon severynkhobzey néven posztoló ukrán férfi szombat reggel, futás közben furcsa utcai alkotásra akadt: egy, a lvivi Strijszkij parkban rejtőző téglafalon egy egymás kezét fogó kislány és kisfiú tűnt fel, akiket a föléjük esernyőt tartó macska így meg akar óvni a zuhanó bombától.

A kép rövidesen a Telegramon is feltűnt: a szovjet emlékműveket elsőként kisöprő lvivi terület katonai adminisztrációjának élén álló Maxim Kozickij osztotta meg, egyetértve Kobzej gyanújával, valamint köszönetet mondva a katonáknak:

Lehetséges, hogy ez Banksy? Köszönjük a védelmet azoknak, akik védőernyőt tartanak a gyermekeink fölé. Lélekben Harkovval, Kirovohradszkkal, Mikolajivval, Szumival vagyunk, és azokkal a területekkel, amik nagyon nehéz éjszakán vannak túl.

A háború sújtotta országban már nem először járó művész – egy korábbai művéből bélyeg lett – idén többek közt Londonban, illetve Marseille egyik alagútjában is új munkát hagyott hátra.