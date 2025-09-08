Kalapáccsal veri a tüntetőket a bíró Banksy újabb műalkotásán

Újabb Banksy-alkotás tűnt fel Londonban, ezúttal a londoni legfelső királyi bíróság (Royal Courts of Justice) egyik épületén, ám csak rövid ideig volt látható a festmény – írja a BBC.

A kép egy bírót ábrázol, amint kalapácsával ütlegel egy földön fekvő tüntetőt. Bár konkrét ügyre nem utal direkten az alkotás, vélhetően azzal van összefüggésben, hogy két nappal korábban egy palesztinpárti tüntetésen Londonban közel 900 tüntetőt tartóztattak le a hatóságok. A tüntetők a Palestine Action nevű szervezet mellett álltak ki, amelyet a londoni parlament két háza nagy többséggel jóváhagyott döntése nyomán terrorszervezetnek minősített és betiltott. A brit kormány azt követően tett így, hogy a Palestine Action aktivistái két katonai repülőgépet rongáltak meg és öntöttek le vörös festékkel. A döntést ugyanakkor több emberi jogi csoport is aránytalannak minősítette, azzal érvelnek, hogy így csorbul a tüntetők szólásszabadsága.

Ahogyan az Banksy munkásságára igaz, nem tudni, ki és mikor festette fel a képet a falra, ám már nem látható: jelenleg műanyagtakarókkal fedték le, körbekordonozták, és biztonsági személyzet őrzi.