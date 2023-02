Banksy Putyin-graffitije ukrán bélyegen

A rejtőzködő brit graffitiművész ukrajnai képén, amelyből hivatalos bélyeg lett, az orosz elnököt földhöz vágja egy vele cselgáncsozó kisgyerek. Az Euronews azt írja, kibocsátása után több helyen álltak sorban, olyan sokan akartak mindenképpen vásárolni a különleges bélyegből, amely a belföldi és nemzetközi postai forgalomban is hivatalosan használható. A Huffington Post bemutatta, hogy néz ki hivatalosan, az ukrán Banksy-bélyeg.

The official stamp contains a blistering message for the Russian president on the one-year anniversary of the invasion of Ukraine. https://t.co/B2fUZXCmfF

— HuffPost (@HuffPost) February 25, 2023