Nem vicc: A Louvre biztonsági rendszerének jelszava az volt, hogy Louvre

Meglepő, de lényeges apróságra mutatott rá a francia Libération nevű lapnak a párizsi Louvre egyik munkatársa: a forrás szerint a párizsi múzeum biztonsági rendszerének jelszava mindössze annyi volt, hogy Louvre – írja a People.

A francia lap bizalmas dokumentumokból meg tudta erősíteni az értesülést, rövidesen pedig kiderült, hogy a francia kibervédelmi hatóság már 2014-ben tudott a problémáról.

Az intézmény igazgatója és elnöke, Laurence des Cars októberben már jelezte a francia Szenátusban, hogy a múzeum biztonsági rendszerei a szükségesnél jóval szerényebb anyagi befektetések miatt igen gyenge volt. A vezető hozzátette: 2021-ben, mikor átvette a posztot, megdöbbentették az állapotok, így a betörések elleni védelem az elmúlt négy évben az egyik legfontosabb prioritása volt.

Az október 19-én történt ékszerrablást valószínűleg piti bűnözők hozták tető alá – írtuk meg korábban, sőt, arról is hírt adtunk, hogy két elfogott gyanúsított részlegesen már beismerte a tettét.

A tolvajok az épület Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról jutottak be az ablakon, majd feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben a koronaékszerek voltak. Nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el – köztük I. és III. Napóleon feleségeinek ékszereit –. A kár értékét 88 millió euróra, azaz közel 34 milliárd forintra becsülték.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott, a tolvajok két robogóval menekültek el. A helyszínen több tárgyat hagytak hátra, például sisakokat, hegesztőkészüléket, fényvisszaverő mellényt és vágókorongokat, amelyeket benzinnel öntöttek le. Ennek nem volt igazán értelme, hiszen a nyomozók munkájuk során mintegy százötven DNS-nyomra bukkantak.