Részben beismerte tettét a Louvre kirablásának két gyanúsítottja

A Louvre-ban elkövetett műkincsrablás ügyében múlt hét végén őrizetbe vett két gyanúsított „részben beismerte a cselekményeket” – közölte szerdán Laure Beccuau párizsi ügyész.

A francia koronaékszereket egyelőre nem találták meg, de a két férfit, akik részt vettek a látványos rablásban, szerda este Párizsban vád alá helyezik, és előzetes letartóztatás vár rájuk – mondta az ügyész a sajtótájékoztatón. Hozzátette: „A harmincas éveiben járó két gyanúsított beismerte, hogy ők hatoltak be az Apolló Galériába, hogy megszerezzék az ékszereket.”

Három nap kihallgatás után az ügy jelenleg a vizsgálóbírák előtt van, akik „szervezett bűnszövetségben elkövetett lopás” miatt emelnek vádat, ami 15 év börtönbüntetést vonhat maga után, valamint „bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény” miatt, amelyért 10 év járhat – jelezte az ügyész.

Beccuau hangsúlyozta: eddig semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek voltak bűntársaik a múzeumon belül, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnözőnél nagyobb csoport áll a háttérben. Bár az ékszereket még nem találták meg, az ügyész úgy fogalmazott: „Szeretném megőrizni a reményt, hogy megtaláljuk őket, és vissza tudjuk adni a Louvre-nak és a nemzetnek.”

Ezek a drágakövek most már nyilvánvalóan eladhatatlanok. Emlékeztetőül: aki megvásárolná őket, maga is bűnrészes lenne ebben a bűncselekményben

tette hozzá, kiemelve, hogy „még mindig van idő visszaszolgáltatni őket”.

Az egyik gyanúsított külföldre akart menekülni

A két gyanúsított Párizs északi elővárosában, Aubervilliers-ben élt. Egyiküket szombat este a Charles de Gaulle repülőtéren vették őrizetbe, amikor Algírba tartó járatra készült felszállni, visszaútra szóló jegy nélkül. A 34 éves algériai állampolgár 2010 óta él Franciaországban, és ismert a hatóságok előtt közlekedési bűncselekmények és lopás miatt. A másik gyanúsítottat, egy 39 éves férfit a lakóhelye közelében fogták el; nála „semmi sem utal arra, hogy külföldre készült volna” – mondta az ügyész. Ő is ismert lopások miatt.

A rablást október 19-én, fényes nappal követték el a Louvre-ban, a világ egyik legnagyobb múzeumában. A tettesek az épület Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról jutottak be az ablakon, majd feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben a koronaékszerek voltak. Nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el – köztük I. és III. Napóleon feleségeinek ékszereit –, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott, a tolvajok két robogóval menekültek el.

A helyszínen több tárgyat hagytak hátra, például sisakokat, hegesztőkészüléket, fényvisszaverő mellényt és vágókorongokat, amelyeket benzinnel öntöttek le. A nyomozók mintegy 150 DNS-nyomot találtak.

