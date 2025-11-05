Két fiatal érdekházasságáról készített magyar néptáncos romkomot Káel Csaba filmügyi kormánybiztos

A Hogyan tudnék élni nélküled? hangos sikere után újabb sajátosan magyar, zenés-táncos romkom érkezik jövőre a mozikba, ezúttal Demjén-slágerek helyett magyar népzenével és -tánccal.

A Magyar mennyegző című filmet maga Káel Csaba filmügyi kormánybiztos rendezte, producere a NER által igen kedvelt, Balázs Béla- és Kossuth-díjas Lajos Tamás volt (hozzá köthető a jelentős állami támogatással készült Semmelweis és Blokád is, nemrég pedig nála landolt a nagyszabású, milliárdos állami támogatással készült Nyugat kapujában című történelmi film projektcége is). A szereposztást sem bízták a véletlenre: főhősei mindketten feltűntek a Hunyadiban is, Kovács Tamás ezen kívül utoljára a Semmelweisben és a honvédség bevonásával készült katonai akciósorozatban, a S.E.R.E.G.-ben szerepelt, Törőcsik Franciska pedig már a Demjén-filmben is főszerepet játszott.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült film a 70-es évek Erdélyében játszódik. A történet szerint két budapesti fiatalember egy esküvőre érkezik egy kalotaszegi faluba, ahol aztán az egyiküknek el kell játszania, hogy elvesz egy nőt, aki csak úgy tud Magyarországra költözni, ha férjhez megy. Az ifjú pár eleinte nem igen lelkesedik az ötletért és egymásért, a film végére azonban minden bizonnyal jobb belátásra térnek majd, ezt sejteti legalábbis a forgalmazó közleménye, amely úgy fogalmaz: a film „nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl”.

A Magyar menyegző egyébiránt a Káel által vezetett Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, de a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és Lajos Tamás cége, a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg – közpénz tehát így is került a költségvetésbe, ami a Telex értesülései szerint nagyjából kétmilliárd forint volt (az nem derült ki, hogy az MTVA mennyivel támogatta a projektet, ők ugyanis a lap kérdéseinek megválaszolása helyett a Telex külföldi támogatói iránt kezdtek érdeklődni).

A film világpremierje a Tallinni Nemzetközi Filmfesztiválon lesz, ősbemutatója a Kolozsvári Magyar Operában november 15-én, a magyar mozikban pedig 2026. január 22-től lesz látható.

