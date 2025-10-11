az ördög pradát viselaz ördög pradát visel 2lady gagafilmtv
Lady Gaga is játszik Az ördög Pradát visel folytatásában

2025. 10. 11. 13:46
Lady Gaga is feltűnik Az ördög Pradát visel folytatásában. Egyelőre nem tudni, mekkora szerepet kap, de a Variety értesülései szerint mostani turnéja közben utazott el Londonból Milánóba a forgatásra, vagyis gyaníthatóan csak epizódszerepe lesz Anne Hathaway, Meryl Streep és Stanley Tucci, vagyis az eredeti film színészei oldalán.

Az énekesnő és színésznő idén már feltűnt a Wednesday új évadában, hasonlóan kis szerepben. Utoljára komolyabb szerepe a megosztó Joker: Kétszemélyes tébolyban volt.

A 2006-os Az ördög Pradát visel folytatásáról már korábban megérkeztek az első képek: Anne Hathaway így, Meryl Streep így néz majd ki benne. Ezt a részt is David Frankel rendezi, mint az előzőt.

