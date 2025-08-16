Végre került egy kis sötét családegyesítés is a Wednesday-be

Wednesday Addams hivatalosan is visszatért. Nemcsak a képernyőkre, a Nevermore Akadémiára is, hogy ott folytassa, ahol az előző tanév végén abbahagyta. Nekünk, nézőknek persze kicsit hosszabbnak tűnhetett a nyári szünet, merthogy három évbe telt, mire elkészült a Netflix sikersorozatának második évada, de hát a jó dolgokra állítólag várni kell.

Volt közben Hollywoodban egy színész- és írósztrájk, a címszerepet játszó Jenna Ortega meg – nem kis részben épp a Wednesday-nek köszönhetően – mára körülbelül generációjának legismertebb arca lett, ennek megfelelően elég sűrűn foglalkoztatott színésznő. Szóval voltak nehezítő körülmények a második évad készítésekor, de három év azért mindenképp sok a streamingplatform egyik legzajosabb sikert arató tartalma esetében (az első évad három héttel a premierje után már a Netflix történelmének második legnézettebb angol nyelvű sorozata lett).

Sebaj, abban még mindig lehetett reménykedni, hogy ezt a sok időt az első évad csorbáinak kiküszöbölésére használják majd az alkotók. Hát, nem így lett.