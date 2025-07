Így néz ki Anne Hathaway karaktere Az ördög Pradát visel folytatásában

Nagy öröm érte Az ördög Pradát visel rajongóit, mikor 2024-ben a Disney bejelentette, hogy tizenkilenc év után jön a film második része. Idén már a premier pontos dátumát is megtudhattuk – a bemutatót május elsejére tervezik. Ugyan már felbukkantak fotók itt-ott az Anne Hathaway által alakított Andy Sachs új, sikkes öltözékeiről, a színésznő most először posztolt fotót az új rész forgatásáról – írja a Variety.

A nézők nagy örömére a 2006-os film forgatás alatt álló folytatásában visszatér a fiktív Runway divatmagazin kegyetlen, de ikonikus főszerkesztője, Miranda Priestly szerepében Meryl Streep is. A két színésznő mellett újra láthatjuk majd a vásznon az Andy Sachs nemezisét játszó Emily Bluntot is, valamint Stanley Tucci is visszatér mint Nigel, Miranda legfőbb bizalmasa. Új szereplőként feltűnik majd Miranda új férje Kenneth Branagh alakításában.