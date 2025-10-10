Jack Kerouac elveszett kézirata került elő egy meggyilkolt maffiavezér hagyatékából

40 évig egy meggyilkolt maffiafőnök iratai között porosodott, most azonban egy árverésen előkerült Jack Kerouac egy kiadatlan története, amely az Úton című regény egy elveszett fejezete lehet.

A kétoldalas, gépelt, Kerouac által zöld tintával aláírt kézirat címe The Holy, Beat, and Crazy Next Thing, és 1957. április 15-én keltezték, öt hónappal a beatirodalom klasszikusának számító Úton című regény megjelenése előtt, írja a Guardian.

A kéziratot tavaly fedezték fel Paul Castellano tárgyainak felszámolása során. Castellano 1976-tól 1985. december 16-án bekövetkezett haláláig vezette a rettegett New York-i Gambino maffiacsaládot. Aznap gyilkosság áldozata lett: John Gotti, a Gambino család egyik elégedetlen főnöke szervezte meg megölését, aki utána át is vette a szervezet irányítását. 1992-ben ítélték el a 70 éves Castellano meggyilkolásáért, és 10 évvel később, a börtönben halt meg.

Nem tudni, hogy Castellano hogyan és mikor jutott hozzá a Kerouac-kézirathoz, a feltételezések szerint azt eredetileg egy a beat generáció köréhez tartozó San Franciscó-i költőnek adták.

Ahogy ebben az időszakban szokásos volt, Kerouac gyakran készített egyedi, írógéppel írt füzeteket és kis könyveket – amelyeket ismerősei körében néha »brosúráknak« neveztek – barátai, szerelmei és mecénásai számára. Ezek nem kereskedelmi kiadványok voltak, hanem inkább személyes irodalmi műalkotások, a művész saját kezűleg írott ajándékai, amelyeket jellegzetes hosszú papírtekercsére írt, és gyakran egyszerűen kötött össze

– fogalmazott a kéziratot megvásároló Your Own Museum nevű cég.

Az Egyesült Királyságban élő Kerouac-kutató, Dave Moore „nagyon jelentősnek” nevezte a felfedezést.