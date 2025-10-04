„Ez már nem az én világom, de biztosan sokaknak bejön” – Caramelt és Novák Pétert kérdeztük az új Megasztárról

A TV2 tavaly feltámasztotta a magyar kereskedelmi televíziózás első igazán népszerű zenei tehetségkutatóját, a Megasztárt. Az idén útjára indított nyolcadik évad azonban eddig a tehetséges énekesek produkciói helyett főleg az egy széria után szinte teljesen lecserélt, Herceg Erikából, Tóth Gabiból, Curtisból és – az egyedüliként megmaradt – Marics Petiből összeálló új zsűri balhéitól meg a selejtezőkön felbukkanó polgárpukkasztó produkcióktól volt hangos.

„Ez a Megasztár más lesz, mint a tavalyi!” – fogalmazott az új széria legelső beharangozója kapcsán a közösségi oldalán a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója, Fischer Gábor. A rövid promóvideóban pedig a tehetséges énekespalánták helyett a kiboruló, káromkodó és stúdióból kivonuló zsűritagoké volt a főszerep. Míg az örömükben vagy bánatukban síró, csalódottságukban a zsűrinek beszóló – vagy egyenesen beintő – jelentkezők csak olajat öntöttek a tűzre.

Már a legelső válogatón is bemutatkozott pár igazi tehetség, de a műsor eddig nem róluk szólt. Így az új évadról szóló hírek főszereplői a nagy visszatérők – például az egykori X-Faktor döntős Krasznai Tünde, vagy a Tóth Gabival négy év után újrázó Balogh Krisztofer – illetve a sztárcsemeték voltak a már említett balhézó zsűritagok és versenyzők mellett.

Illetve még az olyan különcök, mint a jósnő – aki az éneklés mellett egy kis meglepetéssel is készült a zsűritagoknak –, vagy a Bikicsunáj után 15 évvel visszatérő Szarka László – aki az angol halandzsájával ezúttal a műsor egyik első továbbjutója lett még az első epizódban, és szívatásból Tóth Gabi csapatába került.

Az egy órával megnyújtott műsoridőt aranytorkú énekesek helyett megbotránkoztató pillanatokkal kitöltő TV2 pedig nemcsak a műsor korábbi évadjainak hangvételéből kiinduló tévénézőket borította ki, hanem a tehetségkutató első győztesét, Tóth Verát is, aki egyenesen a televíziózás mélypontjának nevezte a legújabb évadot. Úgy fogalmazott:

arra a Megasztárra baromi büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit szégyellem és kikérem magamnak.

Az erős kritikára aztán az énekesnő húga, a jelenlegi műsor zsűrijében ülő, szintén Megasztár-dobogós Tóth Gabi és a csatorna is azt reagálta, hogy biztos csak a sértődöttség beszél belőle.

Tóth Vera csalódottságát látva szerettük volna megtudni, hogy mit gondolnak a megújult műsorról más korábbi megasztárosok. Ezért megkerestük a második évad győztesét, a Megasztár tavalyi feltámasztásakor a zsűrizésben is tapasztalatot szerző Molnár Ferenc Caramelt, illetve a 2005-ös, harmadik évadban a zsűrizés mellett a műsor zenei produceri feladatait is ellátó Novák Pétert. Arra voltunk kíváncsiak, mit jelentett nekik annak idején a tehetségkutató, és mit szólnak a most futó évadhoz.

„Nem biztos, hogy a Megasztárból kellett volna ezt csinálni”