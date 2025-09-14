megasztártóth gabiherceg erikacurtis
Tóth Gabinak jósoltak a Megasztárban: „Le akarnak söpörni a pályáról”

TV2
2025. 09. 14. 08:37
A jósnő azt is elmondta, hogyan alakul majd a mesterek szerelmi és családi élete.

Egy Cserháti Zsuzsa dal előadása után meglepetéssel készült a mestereknek a Megasztár második válogatóján az egyik versenyző. Angel Heartként mutatkozott be, és elmondta: 31 éve tisztánlátó és jósnő. Egy angyalszobrot is magával vitt a rossz energiák ellen, amire Tóth Gabi lecsapott, mondván neki a nyakában liheg az ördög.

A kártya is előkerült, amiből először Tóth Gabinak jósolt a jósnő.

A torony a szerencsétlenség lap, ezt most kihúztad, mert tényleg valaki nagyon ellenséges veled és a diadalodra tör, tehát le akarnak söpörni a pályáról. Ez van most

– fogalmazott Angel Heart, az énekesnő pedig helyeselt: „Így van, ez történik, igen!”

Curtis következett, akinek azt mondta a jósnő, szerelmi élete „még nem kompakt”, dolgozni kell még rajta. A rapper augusztusban vette feleségül Barnai Juditot, akivel a jelenleg futó Ázsia Expresszben is együtt láthatók.

„Egy segítő szándékú nő áll melletted, aki szeretne neked segíteni, és a nagy szerelem, ami van már, annak is meg kell erősödnie” – ez a jóslat már Herceg Erikának szólt.

Tóth Gabi ezután a további gyerekeinek számáról érdeklődött a jósnőnél (válasz: „Lesz még egy.”), amire Marics Peti is kíváncsi volt („Neked kettő fiú.”). Herceg Erikának azt jósolta, kislánya lesz, három éven belül.

