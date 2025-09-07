Négy igennel jutott tovább a Megasztárban az X-Faktor egykori döntőse, Krasznai Tünde

Krasznai Tünde 12 évvel ezelőtt az X-Faktor színpadán mutatkozott be a hazai tévénézőknek. Geszti Péter versenyzőjeként egészen a döntőig menetelt az RTL tehetségkutatójában, a harmadik helyen végzett. Az énekesnőről az elmúlt években nem sokat lehetett hallani, a minap azonban a Megasztárban tért vissza.

Az elmúlt 12 évben a zenei karrierem nem úgy alakult éppen, ahogy terveztem, mert nem voltam felkészülve a hirtelen jött sikerre, és nem tudtam igazából megtartani azt a hatalmas lehetőséget, és azt a hatalmas figyelmet, ami rám szegeződött. Arra jutottam az eddigi életem kapcsán, hogy ahhoz, hogy fel tudjak építeni valamit, ahhoz szükségesek olyan alapok, amiket én sajnos a családomban nem kaptam meg annak idején. Radikális változásokon kellett keresztülmennem. Alapvetően a fiatalabb éveimben történteket fel kellett dolgoznom, hogy felnőttként felelősséget tudjak vállalni. Azt gondolom, hogy amin én keresztülmentem, az mindenképp megerősített a tekintetben, hogy talán egy nehéz feladatot, mint például a tehetségkutató, végig tudjak csinálni. Szerintem nagyon fontos minden szempontból az… hogy jól vagyok

– osztotta meg bemutatkozó kisfilmjében a 37 éves énekesnő, aki a Csillag Születik című film egyik betétdalát, az Always Remember Us This Way című számot adta elő, a zsűrit és a közönséget egyaránt lenyűgözve.

Krasznai végül négy igennel jutott tovább, és Herceg Erika csapatába került.