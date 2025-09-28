megasztárkiss endikiss bodzakökény attila
Kökény Attila fia és Kiss Endi lánya is továbbjutott a Megasztárban

admin Grósz Petra
2025. 09. 28. 10:11

A Megasztár legutóbbi válogatóján Kökény Attila fia, Lali, és Kiss Endi lánya, Bodza is megmutatta énektudását a zsűrinek. Míg Kökény Lalit édesapja a kulisszák mögött várta, majd a mesterek kérésére fel is ment fia mellé a színpadra, a Hooligans dobosának lánya nem árulta el, kik a szülei, pedig a műsorvezetők is érdeklődtek efelől.

A mesterek előtt Tóth Gabi leplezte le, hogy Bodza édesapja Kiss Endi, mire Herceg Erika felvetette a kérdést, miért nem árulta ezt el a lány.

Mert nem ezzel akar haknizni, gondolom

– felelte Marics Peti, hozzátéve, meg is érti, miért tartotta meg magának a titkot Kiss Bodza.

Nekem anyukám Operettszínházban énekel, apukám jazz-tanszakot végzett, tehát mind a kettő ért a zenéhez. Megkérdeztem őket, van-e értelme ezzel foglalkoznom, és azt mondták, hogy nem. Azt mondták, figyelj, a hangszíned felismerhető millióból is, de kurva hamis vagy

– mesélte az énekes, akit bevallása szerint zenei ambíciói miatt majdnem kiraktak otthonról, édesanyjával ugyanis az volt a megállapodásuk, hogy addig maradhat náluk, amíg egyetemre jár, ám onnan kibukott, és énekesi pályára akart lépni. Végül anyja véleménye akkor változott meg, amikor meghallotta Maricsot a fürdőszobában énekelni.

Kökény Lali egyébként Curtis csapatába került, Kiss Bodza pedig Marics Peti mentoráltja lett.

Kiss Bodza produkciójába ide kattintva, 1:00:45 körül lehet belehallgatni.

