megasztárcurtistóth gabiherceg erika
Szórakozás

Síró Herceg Erika, káromkodó Curtis, stúdióból kivonuló Tóth Gabi – itt egy kis ízelítő az új Megasztárból

admin Csontos Kata
2025. 08. 15. 12:17

Ez az évad tele lesz feszült pillanatokkal – hangzik el abban az ízelítőben, amit Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója osztott meg a Megasztár idei válogatójáról az Instagramon. A felvételeken nemcsak olyan jelentkezőket láthatunk, akik beszólnak a zsűritagoknak, de egy kis bepillantást kaphatunk abba is, hogy a megújult mentorcsapaton belül milyen hangulat uralkodott a forgatások alatt.

2025-ben egyedül Marics Peti maradt meg tavalyról a zsűriben, hozzá csatlakozott Herceg ErikaTóth Gabi és Curtis.

A Megasztár szeptember 6-tól szombat esténként lesz látható a TV2-n, itt az első ízelítő a tehetségkutató idei évadából:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

@tv2fischer_vision által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Csősz Boglárka: Hiszek benne, hogy egy nő egészen 50-55 éves koráig vállalhat gyermeket
Hermányi Mariann kezdő színészként fontos ígéretet tett első szerelmének, aki 20 évesen meghalt
Will Smith Oscar-díja is előkerült a Budapest Parkban
Gáspár Evelin: Úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén
Magyar Péter: Egy 8 hónapos kislány kapta el a bakteriális fertőzést a székesfehérvári kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik