Síró Herceg Erika, káromkodó Curtis, stúdióból kivonuló Tóth Gabi – itt egy kis ízelítő az új Megasztárból

Ez az évad tele lesz feszült pillanatokkal – hangzik el abban az ízelítőben, amit Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója osztott meg a Megasztár idei válogatójáról az Instagramon. A felvételeken nemcsak olyan jelentkezőket láthatunk, akik beszólnak a zsűritagoknak, de egy kis bepillantást kaphatunk abba is, hogy a megújult mentorcsapaton belül milyen hangulat uralkodott a forgatások alatt.

2025-ben egyedül Marics Peti maradt meg tavalyról a zsűriben, hozzá csatlakozott Herceg Erika, Tóth Gabi és Curtis.

A Megasztár szeptember 6-tól szombat esténként lesz látható a TV2-n, itt az első ízelítő a tehetségkutató idei évadából: