Észak-Koreában már a külföldi sorozatok nézéséért is halálbüntetés jár

Az elmúlt tíz évben sokat erősödött az elnyomás mértéke Észak-Korában – írja egy pénteken közzétett ENSZ-jelentés nyomán az MTI.

A külvilágtól elzárkózó kelet-ázsiai ország emberi jogi helyzetét vizsgáló jelentésben megállapították: az oroszokkal szoros szövetséget ápoló Kim Dzsongun diktatúrájában vannak érvényben a legsúlyosabb korlátozások a világon. A 2014 óta bekövetkezett fejleményeket elemző dokumentum összeállításához több mint háromszáz olyan észak-koreaival készítettek interjúkat, akik elmenekültek az országból.

A szemtanúk és egykori áldozatok elmondása szerint az új technológiák miatt az emberek megfigyelése és ellenőrzése sokkal kiterjedtebbé vált az élet minden területén, a hatóságok pedig egyre szigorúbb szankciókat alkalmaznak. Elterjedt a kényszermunka, és egyre gyakoribbak a kivégzések is: ma már halálbüntetés jár például azért is, ha valaki külföldi tévésorozatot néz és oszt meg másokkal.

A svédeknek lassan ötven éve ezer autó árával tartozó országban az elmúlt időszakban legalább hat olyan új törvényt vezettek be, ami lehetővé teszi a halálbüntetést kiszabását. Az ítéletet rendszerint nyilvánosan hajtják végre, hogy ezzel is megfélemlítsék az embereket.