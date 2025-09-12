észak-koreaphenjankim dzsongunhalálbüntetés
Kultúra

Észak-Koreában már a külföldi sorozatok nézéséért is halálbüntetés jár

Contributor / Getty Images
admin Vincze Miklós
2025. 09. 12. 14:33
Contributor / Getty Images
Az elmúlt tíz évben még több furcsa korlátozást, illetve törvényt vezettek be a diktatúrában.

Az elmúlt tíz évben sokat erősödött az elnyomás mértéke Észak-Korában – írja egy pénteken közzétett ENSZ-jelentés nyomán az MTI.

A külvilágtól elzárkózó kelet-ázsiai ország emberi jogi helyzetét vizsgáló jelentésben megállapították: az oroszokkal szoros szövetséget ápoló Kim Dzsongun diktatúrájában vannak érvényben a legsúlyosabb korlátozások a világon. A 2014 óta bekövetkezett fejleményeket elemző dokumentum összeállításához több mint háromszáz olyan észak-koreaival készítettek interjúkat, akik elmenekültek az országból.

A szemtanúk és egykori áldozatok elmondása szerint az új technológiák miatt az emberek megfigyelése és ellenőrzése sokkal kiterjedtebbé vált az élet minden területén, a hatóságok pedig egyre szigorúbb szankciókat alkalmaznak. Elterjedt a kényszermunka, és egyre gyakoribbak a kivégzések is: ma már halálbüntetés jár például azért is, ha valaki külföldi tévésorozatot néz és oszt meg másokkal.

Contributor / Getty Images A korábbi vezetők, Kim Ir Szen, és Kim Dzsongil portréja Phenjan egyik utcáján.

A svédeknek lassan ötven éve ezer autó árával tartozó országban az elmúlt időszakban legalább hat olyan új törvényt vezettek be, ami lehetővé teszi a halálbüntetést kiszabását. Az ítéletet rendszerint nyilvánosan hajtják végre, hogy ezzel is megfélemlítsék az embereket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Megszólalt a MÁV-vezér a kisiklott vonatról
Így emlékeznek szerte a világon Charlie Kirkre – fotógaléria
Bejelentette a visszatérését Bödőcs Tibor, aki egyúttal megalapította a Nemdigitális Bödőcs Tibor Szigetet
Tűz ütött ki a Biodómnál, a füstoszlopot messziről is látni lehetett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik