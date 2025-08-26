Az észak-koreai média nemrégiben bejelentette, hogy kémműholdak indítására képes kilövőállomást építettek. Emellett az egyik tengeri kikötőjüket is bővítették, hogy fogadni tudják az Oroszországból érkező rakétaépítőanyagokat. Ha Észak-Korea mostantól tengeren kapná az utánpótlást a jelenlegi, vasúti szállítás helyett, az jelentősen meggyorsítaná a gyártást. A Soahe kikötőjében történő kapacitásbővítés katonai elemzők szerint arra mutat rá, hogy Phenjan Moszkva segítségével bővítené katonai műholdprogramját.

A jelenség azonban még egy másik, talán ennél is fontosabb dologra világít rá. Mégpedig arra, hogy tovább folytatódik a két ország közti katonai együttműködés. Erről már korábban is írtunk. Észak-Korea lőszerekkel, elavultabb, de náluk bőven rendelkezésre álló kézifegyverekkel és rakétákkal látja el Oroszországot, illetve most már bizonyítottan katonákat is küld az ukrajnai frontra. Cserébe Moszkva légvédelmi rendszereket és dróntechnológiákat ad át, illetve továbbra is szabotálja a diktatúra atomprogramját sújtó szankciókat.

A műholdtechnológia átadása azonban mérföldkövet jelent. Egyrészt ugyanis jelentősen segíti az észak-koreai felderítőkapacitást, másrészt pedig megnöveli a Phenjan által priorizált nagy hatótávolságú rakéták precizitását. „Orosz segítséggel az évtizedes folyamat egy-két évesre redukálható” – mondta a fejlesztésekről Jang Uk, egy dél-koreai think-tank katonai szakértője.

Láthatólag az oroszoktól kapnak know-howt, hiszen egyre jobb rakétákat gyártanak le. Az együttműködés pedig nem látszik megállni

– nyilatkozta lapunknak Mezei Tibor, észak-koreai témákat kutató történész.

A szakértő két tényezőt emelt ki annak kapcsán, hogy mindez miért éri meg Oroszországnak: „az egyik, hogy tavaly október óta észak-koreai katonák harcolnak az ukrajnai háborúban, és a hírek szerint a nehéz szakaszokra vezénylik őket, ami komoly erősítés az oroszok számára. A másik, ami leginkább ennyire fontos, hogy egyre nagyobb számban áramlik be az országba észak-koreai munkaerő, ami a munkaerőhiány pótlása miatt fontos.”

Észak-koreai katonai kémműhold pár éven belül?