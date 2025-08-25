Ősszel bezárhatnak Wang mester egyes éttermei, ha nem változik a gazdasági helyzet

A Biang éttermek tulajdonosa, Vang Csiang, más néven Wang mester a Facebook-profilján osztotta meg a hírt, miszerint, noha a pandémia okozta nehézségeket sikerült átvészelniük, az infláció okozta gazdasági nyomást nem biztos, hogy sikerül.

Több mint harminc évvel ezelőtt az egész fiatalságomat, a teljes szívemet és minden erőfeszítésemet ebbe az általam hőn szeretett országba fektettem, annak érdekében, hogy Magyarországon megőrizhessük az autentikus kínai ízeket

– áll a bejegyzésben.

A poszt szerint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) január elsejével megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, ez pedig a szakácsokat is érinti. Wang mester éttermeit az utóbbi időben több szakácsa is kényszerült otthagyni különböző okok miatt, az ő helyüket viszont nem tudja Kínából érkező, szakképzett szakácsokkal feltölteni, mivel a jelenlegi helyzetben nem kapnak vízumot.

Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot. Ezért a jelenlegi csapatom óriási nyomás alatt dolgozik, hogy megőrizzük az éttermek megszokott színvonalát

– írja az étterem-tulajdonos.

A nehézségek fényében nemcsak két 2025-re tervezett projektet kényszerül felfüggeszteni, hanem döntenie kell egy-két étterme bezárásáról az őszi-téli időszakra, hogy a többi továbbra is működhessen. Ha pedig jövőre sem változik az inflációs helyzet, további éttermek bezárását is fontolóra kell vennie.